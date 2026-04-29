Natuurbrand in Limburgse Helden onder controle

door anp
woensdag, 29 april 2026 om 10:43
HELDEN (ANP) - De grote natuurbrand bij de Limburgse plaats Helden is onder controle. "Nabluswerkzaamheden zullen nog enige tijd in beslag nemen", meldt de veiligheidsregio.
Woensdagochtend brak iets na 06.00 uur brand uit nabij de Lanterdweg. Vanwege de grootte van de brand, de droogte en snelle uitbreiding werd opgeschaald naar zeer grote brand. Het getroffen gebied beslaat ruim 7000 vierkante meter. Het betrof "een grondbrand" die zich dus niet via bomen verspreidde, maar over de grond.
In bijna heel Nederland, waaronder Limburg, geldt een verhoogd risico op natuurbranden. Het hoogste waarschuwingsniveau is van kracht in zeker 20 van de 25 veiligheidsregio's. Dat komt omdat het al een tijd niet heeft geregend. In droge periodes kan er sneller dan normaal brand ontstaan in natuurgebieden en kunnen branden zich onvoorspelbaar ontwikkelen.
POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2520032079

2 vragen die je als sollicitant tijdens een sollicitatiegesprek moet stellen

anp 457636186

Waarom is de Turkse supermarkt zo veel goedkoper dan een Nederlandse keten?

troops-tell-body-pits-unarmed-1061781627

Russische soldaten eten kameraden op door acute voedselnood aan frontlinie

cda stelt partij orban in evp ter discussie1551398903

Radicaalrechts gaat er met het geld vandoor in Hongarije: 'oligarchen' van Orbán met vliegtuigen vol cash richting Dubai

trump-mug-1024x569

Ze stemden MAGA, nu willen ze weg

Scherm­afbeelding 2026-04-29 om 06.11.19

Veel spaarders laten gratis geld liggen: bij deze banken krijg je nu ruim twee keer zoveel rente

