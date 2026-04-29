Cafeïne en paniekaanvallen: moet je je cappuccino in bepaalde gevallen laten staan?

Voor miljoenen Nederlanders is hun bakje koffie heilig. De dag begint pas echt na die eerste slok. Maar wie gevoelig is voor angst of paniekaanvallen, krijgt vaak het advies om cafeïne te laten staan. Is dat terecht? Nieuw onderzoek suggereert van niet.

Onder leiding van Johanna M Hoppe van Uppsala University werd gekeken naar het effect van een ‘normale’ dosis cafeïne – vergelijkbaar met zo’n anderhalve kop koffie. Die hoeveelheid leidt niet tot meer angst, zelfs niet bij mensen met een angststoornis.

Geen paniek

Mensen met een angststoornis kennen het maar al te goed: plotselinge paniek, hartkloppingen, duizeligheid. Logisch dus dat mogelijke ‘triggers’ zoals koffie vaak worden vermeden. Het idee leeft dat cafeïne die klachten verergert.

Maar volgens dit onderzoek is dat beeld te zwart-wit. De deelnemers – met én zonder angstklachten – ervoeren na cafeïne geen toename van angstgevoelens. Die ochtendkoffie lijkt dus geen directe aanstichter van paniek.

Je lichaam staat wel ‘aan’

Toch betekent dat niet dat cafeïne niks doet. Integendeel: het lichaam reageert duidelijk. Tijdens het onderzoek werd een verhoogde alertheid gemeten, bijvoorbeeld via meer zweten. Het stresssysteem schakelt dus wel degelijk een tandje bij.

Opvallend genoeg leidde dat niet tot meer angst. Deelnemers merkten hun lichamelijke signalen wel sterker op, maar sloegen niet door in paniek.

De veilige weg

Waar cafeïne wél invloed op had, was gedrag. In tests waarbij deelnemers moesten kiezen tussen veilige en spannende opties, kozen ze onder invloed van cafeïne vaker voor zekerheid. Oftewel: ze gingen risico’s sneller uit de weg. En dat gold voor iedereen, ongeacht of ze een angststoornis hadden.

Wat betekent dit voor jou?

Een normale dosis cafeïne is voor de meeste mensen geen paniektrigger. Je hoeft je cappuccino dus niet per se te schrappen.

Maar er zit een kanttekening aan. Cafeïne kan je gedrag subtiel sturen, waardoor je spannende situaties eerder vermijdt. En dat kan juist onhandig zijn als je werkt aan het overwinnen van angsten.