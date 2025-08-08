ECONOMIE
Natuurbrand in toeristisch gebied Zuid-Spanje onder controle

Samenleving
door anp
vrijdag, 08 augustus 2025 om 9:55
anp080825079 1
TARIFA (ANP/AFP) - De natuurbrand in de buurt van het Zuid-Spaanse Tarifa is onder controle, melden de autoriteiten. Meer dan 1500 mensen in het toeristische gebied werden geëvacueerd, onder meer van campings en hotels.
De brand was ontstaan in een camper op een camping. Door de wind verspreidde het vuur zich daarna snel in een bebost gebied.
Nu de situatie stabiel is mogen de bewoners en toeristen die hun woon- en verblijfplaatsen moesten verlaten weer terugkeren. De brandweer blijft actief in de omgeving om snel in te grijpen als het vuur weer zou oplaaien.
Tarifa ligt op het uiterst zuidelijke puntje van Spanje en is populair bij windsurfers. Het is ook de plek waar de veerboot naar het Marokkaanse Tanger vertrekt.
