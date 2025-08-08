Turkije hoopt op internationale hulp bij staken oorlog in Gaza

ANKARA (ANP/RTR) - Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft andere landen en de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties opgeroepen om te voorkomen dat Israël zijn plannen voor Gaza-Stad doorzet. De Israëlische krijgsmacht heeft opdracht gekregen om zich voor te bereiden op de inname van Gaza-Stad. Turkije vindt dat de plannen onmiddellijk gestaakt moeten worden.

Turkije is al lange tijd zeer kritisch op het Israëlische optreden in Gaza. Het land spreekt van bezetting van Palestijns grondgebied en genocide. Ook nu veroordeelt het ministerie de gevechten in de krachtigste bewoordingen. Israël moet zijn oorlogsplannen onmiddellijk stoppen, instemmen met een staakt-het-vuren in Gaza en onderhandelen over een tweestatenoplossing, aldus het ministerie.