ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VN-mensenrechtenchef: Israël moet overname Gaza direct staken

Samenleving
door anp
vrijdag, 08 augustus 2025 om 9:45
anp080825077 1
GENÈVE (ANP) - Israël moet zijn plannen voor "een volledige militaire overname van de bezette Gazastrook onmiddellijk staken", zegt de mensenrechtenchef van de Verenigde Naties, Volker Türk. Het beleid is in strijd met de opdracht van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag om de bezetting zo snel mogelijk te beëindigen, draagt niet bij aan een tweestatenoplossing en schendt de rechten van de Palestijnen, vindt Türk.
"Alle bewijs duidt erop dat verdere escalatie zal leiden tot meer gedwongen verplaatsingen, meer doden, meer ondraaglijk lijden, zinloze verwoesting en wrede misdaden", schrijft Türk. Hij stelt dat Israël zich moet richten op het redden van mensenlevens door humanitaire hulp toe te laten. Türk zegt ook dat gewapende Palestijnse groepen de gijzelaars moeten vrijlaten.
Het Israëlische Veiligheidskabinet heeft in de nacht van donderdag op vrijdag ingestemd met een voorstel van premier Benjamin Netanyahu om Gaza-Stad in te nemen. De voorbereidingen worden getroffen.
Vorig artikel

Starmer: Israëlische escalatie in Gaza is fout

Volgend artikel

Natuurbrand in toeristisch gebied Zuid-Spanje onder controle

POPULAIR NIEUWS

ANP-505649477

Dit zijn mogelijk de eerste symptomen van MS, soms wel 15 jaar voor de diagnose

ANP-473743770

Deze saaie fruitsoort is de meest onderschatte superfood die er is

100951499-14973685-Danella_Gallegos_said_she_feels_lucky_to_be_alive_after_her_orga-a-1_1754431000323

Amerikaanse (38) ontwaakt uit coma vlak voor organen werden gedoneerd: 'Kans in NL nihil'

shutterstock_2599410241

35 graden: er komt een hittegolf

ANP-514523825

Ronald Koeman emotioneel over zieke vrouw Bartina: ‘Moeilijk voor het hele gezin’

ANP-530359725

Jumbo-eigenaar Van Eerd vond 448.000 euro contant geld in de ijskast normaal. De rechter niet: 2 jaar cel