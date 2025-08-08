VN-mensenrechtenchef: Israël moet overname Gaza direct staken

GENÈVE (ANP) - Israël moet zijn plannen voor "een volledige militaire overname van de bezette Gazastrook onmiddellijk staken", zegt de mensenrechtenchef van de Verenigde Naties, Volker Türk. Het beleid is in strijd met de opdracht van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag om de bezetting zo snel mogelijk te beëindigen, draagt niet bij aan een tweestatenoplossing en schendt de rechten van de Palestijnen, vindt Türk.

"Alle bewijs duidt erop dat verdere escalatie zal leiden tot meer gedwongen verplaatsingen, meer doden, meer ondraaglijk lijden, zinloze verwoesting en wrede misdaden", schrijft Türk. Hij stelt dat Israël zich moet richten op het redden van mensenlevens door humanitaire hulp toe te laten. Türk zegt ook dat gewapende Palestijnse groepen de gijzelaars moeten vrijlaten.

Het Israëlische Veiligheidskabinet heeft in de nacht van donderdag op vrijdag ingestemd met een voorstel van premier Benjamin Netanyahu om Gaza-Stad in te nemen. De voorbereidingen worden getroffen.