NAVO-kopstuk VS: scheep Europa niet af met uitgekleed vliegtuig

LEEUWARDEN (ANP) - De Verenigde Staten zouden hun bondgenoten geen afgezwakte gevechtsvliegtuigen en ander wapentuig moeten verkopen, vindt de hoogste Amerikaanse luchtmachtgeneraal in Europa. Dat is wel de bedoeling met de nieuwste F-47, zei president Donald Trump eerder. "Ik bepleit altijd dat al onze partners dezelfde capaciteiten kunnen kopen als de VS hebben", zei generaal James Hecker woensdag bij een grote NAVO-oefening in Leeuwarden.

Veel Europese bondgenoten van de VS zijn erg afhankelijk van Amerikaanse wapens, maar zijn daar niet langer gerust op. Ze zien dat de VS de handen van Europa aftrekken. En dat Trump Oekraïne zijn wil oplegde door ineens het gebruik te bemoeilijken van de Amerikaanse wapens waarmee het land vecht.

Uitlatingen van Trump over het nieuwste Amerikaanse gevechtsvliegtuig versterkten die zorgen. "We willen die ongeveer 10 procent minder goed maken" als we ze aan bondgenoten leveren, zei Trump. "Op een dag zijn ze mogelijk niet meer onze bondgenoten."