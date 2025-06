NAVO-landen stevenen af op meer tijd voor verhogen defensiebudget

BRUSSEL (ANP) - De NAVO-landen krijgen vermoedelijk wat langer de tijd voor de forse verhoging van hun defensiebudgetten die ze onder meer op aandringen van de Verenigde Staten willen afspreken. De onderhandelaars mikken erop dat de lidstaten over tien jaar 5 procent van hun economie aan defensie en ondersteunende zaken moeten besteden, zeggen NAVO-bronnen. Secretaris-generaal Mark Rutte had voorgesteld dat doel al in 2032 te halen.

Met het respijt hoopt de NAVO landen als Italië en het Verenigd Koninkrijk tegemoet te komen. Die waarschuwden dat ze de nieuwe 'NAVO-norm' anders onmogelijk kunnen halen. Voor de belangrijkste dwarsligger, Spanje, lijkt de geste volgens diplomaten echter geen oplossing. Dat land ziet de verhoging überhaupt niet zitten. Met de oude afspraak om 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) aan defensie te besteden, kan Spanje naar eigen zeggen de militairen en het materieel die het bondgenootschap van het land vraagt prima betalen.

De NAVO-landen zijn, minder dan vijf dagen voor de leiders in Den Haag bijeenkomen, nog druk aan het onderhandelen. De nieuwe norm voor hun defensie-uitgaven is de belangrijkste afspraak die op de top moet worden gemaakt. De Amerikaanse president Donald Trump heeft 5 procent als eis gesteld en meermaals gedreigd weigerachtige bondgenoten niet te hulp te schieten, zoals NAVO-leden elkaar wel hebben beloofd. Die gelofte is de grondslag van de alliantie.

Rutte had voorgesteld binnen zeven jaar 3,5 procent van het bbp in defensie te steken, plus 1,5 procent in ondersteunende zaken als cyberbeveiliging en infrastructuur. Een tijdsbestek van tien jaar zou maar nare herinneringen oproepen aan de oude afspraak van 2 procent. Daarmee treuzelden veel NAVO-landen eindeloos.