Van Weel: XR-activisten op A44 zullen 'consequenties ondervinden'

DEN HAAG (ANP) - Als klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) een dag voor de NAVO-top de A44 blokkeren, "dan zullen ze de consequenties daarvan ondervinden". Dat heeft justitieminister David van Weel (VVD) gezegd. "Wij tolereren vanwege de veiligheid van deze belangrijke gasten heel weinig in de verstoring van de bewegingen van deze regeringsleiders. Doe het niet."

De snelweg richting Den Haag is vanaf zondagavond gereserveerd voor delegatieleden die naar de top in Den Haag gaan. "Het is levensgevaarlijk. De veiligheid van onze gasten staat hier echt voorop", zei de demissionair minister vrijdag na de ministerraad.

De klimaatactivisten eisen dat de NAVO-lidstaten "alles doen om de verergering van de klimaat- en ecologische crisis te stoppen", schrijft XR in een persbericht. Woensdag wil de beweging ook de A12 blokkeren.

De A44 is maandag alleen richting Den Haag afgesloten. Ook op maandag worden er op de weg al veel delegatieleden en regeringsleiders verwacht die van Schiphol naar Den Haag rijden. XR wil nog niet zeggen welke rijrichting de actiegroep wil blokkeren.