NAVO-landen willen Turks verkenningssysteem voor luchtafweer

BERLIJN (ANP/DPA) - Na recent gemelde schendingen van het NAVO-luchtruim willen Polen en Roemenië snel gaan werken met een Turks luchtafweersysteem. Het gaat om een geavanceerd verkenningssysteem dat Turkije in 2022 heeft gepresenteerd en Merops heet (Multispectral Extended Range Optical Sight). Het Duitse persbureau dpa meldt dat er "met hulp van Oekraïne" trainingen met het Turkse systeem worden georganiseerd.

Het systeem kan vijandelijke posities zoals lanceerinstallaties zeer goed lokaliseren, ook door stof en wolken heen. Het kan gemonteerd worden op onder meer drones of helikopters..