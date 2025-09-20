ECONOMIE
Betogers vanaf Malieveld gooien ruiten in bij partijkantoor D66

Samenleving
door anp
zaterdag, 20 september 2025 om 15:43
DEN HAAG (ANP) - Betogers die deelnamen aan de demonstratie op het Malieveld hebben bij het partijkantoor van D66 aan de Lange Houtstraat in Den Haag een aantal ramen ingegooid, ziet een verslaggever van het ANP. Zeker acht ramen zijn beschadigd. Ook staat er een kliko in brand voor het pand.
In de stad lopen meerdere groepjes mensen. Ze schreeuwen onder meer 'AZC, weg ermee' en 'Wij zijn Nederland'.
De demonstratie op het Malieveld was een protest waarin aandacht werd gevraagd voor een strenger asielbeleid. De politie heeft die bijeenkomst beëindigd nadat de betogers geweld hadden gebruikt tegen agenten en de naastgelegen snelweg A12 waren opgelopen. Daarbij werden onder meer waterkanonnen en traangas ingezet.
