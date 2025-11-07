ECONOMIE
Vader en zoon (15) overleden na meer dan honderd wespensteken tijdens ziplinen in Laos

Samenleving
door Peter Janssen
vrijdag, 07 november 2025 om 11:25
ANP-462516832
Een avontuurlijke vakantie van een Amerikaanse vader en zijn zoon is afschuwelijk geëindigd. De twee zijn doodgestoken in het Aziatische land Laos toen ze werden aangevallen door een zwerm wespen. Dan Owen (47) en zijn 15-jarige zoon Cooper waren aan het ziplinen in het Green Jungle Park bij Luang Prabang toen het vreselijk misging.
Volgens lokale artsen zijn ze meer dan honderd keer gestoken, waarschijnlijk nadat ze per ongeluk een wespennest verstoorden. "De zoon was bewusteloos en overleed na een half uur. De vader was bij bewustzijn overleed ongeveer drie uur later", vertelt een behandelend arts aan Amerikaanse media. "We hebben ons best gedaan om ze te redden, maar het is niet gelukt."
Toeristische trekpleister
Het Green Jungle Park, een populaire toeristische trekpleister net buiten de UNESCO-stad Luang Prabang, staat bekend om zijn spectaculaire ziplines door de jungle. Aan het einde van één van de kabels sloeg het noodlot toe. De slachtoffers werden direct naar het ziekenhuis gebracht, maar alle medische hulp kwam te laat.
Een betrokken arts beschreef de aanval als ongekend heftig: "Het ging om meer dan honderd steken over het hele lichaam. Zo erg had ik het nog nooit gezien."
Aziatische reuzenhoornaar
Volgens CBS News is nog niet vastgesteld om welke wespensoort het ging. Mogelijk gaat het om de Aziatische reuzenhoornaar, een agressieve soort die vaker in de regio voorkomt.
Owen werkte als directeur van een internationale school in buurland Vietnam. Zijn werkgever, Quality Schools International, reageerde diepbedroefd op het nieuws. "Hij was zeer geliefd in onze gemeenschap en zal enorm gemist worden", schreven ze op Facebook.
571347052_1235163548654380_7121092918356970275_n
Een foto van Dan Owen, gepubliceerd door zijn werkgever
Bron: CBS News

