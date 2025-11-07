Gaatjes voorgoed verleden tijd? Nieuwe gel laat tandglazuur vanzelf herstellen

Ben je het beu om naar de tandarts te gaan? Wetenschappers hebben een gel ontwikkeld die beschadigd tandglazuur kan laten teruggroeien.

Tandglazuur is het hardste weefsel in het menselijk lichaam, maar het heeft één groot nadeel: het kan zichzelf niet herstellen. Eenmaal beschadigd door zuren, slijtage of bacteriën is het verlies permanent.

De nieuwe gel bootst het natuurlijke proces van glazuurvorming na. Tijdens de ontwikkeling van tanden maakt het lichaam een eiwit aan dat een soort sjabloon vormt waarop het glazuur zich ordent. De onderzoekers gebruikten kunstmatig gemaakte moleculen die zich op dezelfde manier gedragen. Meng je die met calcium, dan vormen ze vanzelf dunne vezeltjes waarop glazuurkristallen kunnen groeien.

Hoe wordt het gebruikt?

De toepassing is eenvoudig. Een druppel van de gel wordt op het tandoppervlak aangebracht en droogt binnen enkele minuten uit tot een dun laagje. Vervolgens wordt de tand blootgesteld aan een vloeistof met calcium en fosfaat, de bouwstenen van glazuur. Daar begint de magie: nieuwe kristallen groeien volgens het patroon van het bestaande tandweefsel en versmelten ermee.

De techniek werkt zelfs op tanden waarvan het glazuur volledig verdwenen is. In dat geval groeit een nieuw, glad laagje terug dat sterk lijkt op het oorspronkelijke glazuur. De onderzoekers konden alle lagen van natuurlijk glazuur nabootsen: de binnenste bundels van gekruiste kristallen én de buitenste, gladde toplaag.

Geen tijdelijke oplossing

En het werkt niet alleen op papier. De herstelde tanden bleken even hard en slijtvast als echte tanden. In tests bleven ze intact na langdurig poetsen, kauwen en blootstelling aan zuur. Sterker nog: het nieuwe glazuur bleek zelfs iets beter bestand tegen zuur, waarschijnlijk omdat het fluoride bevat.

Volgens de onderzoekers kan deze technologie de tandheelkunde volledig veranderen. In plaats van te wachten tot een gaatje groot genoeg is om te vullen, zou je het glazuur al kunnen herstellen bij de eerste tekenen van slijtage. Daarmee komt een toekomst zonder boor of vulling ineens een stuk dichterbij.