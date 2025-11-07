Mensen die dit populaire slaapmiddel slikken, hebben een veel grotere kans op hartfalen

Mensen die jarenlang melatonine slikken om beter te slapen, lopen mogelijk een verhoogd risico op hartfalen en een vroege dood. Dat blijkt uit een analyse van de medische gegevens van ruim 130.000 mensen met slaapproblemen.

Melatonine is een hormoon dat je lichaam zelf aanmaakt. Het regelt je slaap -waakritme. Veel mensen beschouwen melatonine als een veilig en natuurlijk slaapmiddel. Maar volgens nieuw onderzoek is dit misschien te optimistisch gedacht.

Onderzoekers vergeleken twee groepen: mensen die minstens een jaar lang melatonine gebruikten en mensen bij wie melatonine nergens in hun medische geschiedenis voorkwam. Beide groepen hadden last van slapeloosheid, maar verder waren ze vergelijkbaar qua leeftijd, geslacht en andere kenmerken.

90 procent vaker hartfalen

De cijfers vielen niet mee voor de melatoninegebruikers. Bij hen werd in de vijf jaar daarna 90 procent vaker hartfalen vastgesteld: 4,6 procent van de gebruikers kreeg de diagnose, tegenover 2,7 procent van de niet-gebruikers. Ook moesten ze 3,5 keer zo vaak naar het ziekenhuis voor hartproblemen. Het risico om te overlijden aan welke oorzaak dan ook lag bijna twee keer zo hoog.

Oorzaak en gevolg blijven onduidelijk

Belangrijk om te benadrukken: dit soort observationeel onderzoek kan geen oorzakelijk verband aantonen. Misschien zorgt melatonine zelf voor hartproblemen, maar het kan ook zijn dat mensen met ernstige slapeloosheid gewoon vaker naar melatonine grijpen.

De studie heeft ook praktische beperkingen. In landen waar melatonine vrij verkrijgbaar is, komt het gebruik vaak niet in medische dossiers terecht. Dat betekent dat een deel van de mensen in de controlegroep waarschijnlijk wél melatonine gebruikte, maar dat niet werd geregistreerd. Als dat zo is, dan zijn de werkelijke risico's mogelijk nog groter dan de studie laat zien.

Voor wie overweegt om melatonine te gebruiken: bespreek het met je huisarts, vooral als je het langere tijd wilt slikken.