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NAVO noemt verzuimend Albanië niet meer als gastheer volgende top

Samenleving
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 14:57
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BRUSSEL (ANP) - De leiders van de NAVO-landen hebben Albanië op hun top in Turkije niet meer genoemd als het gastland voor een volgende top. Dit als waarschuwing dat het kleine NAVO-lid echt niet minder kan blijven uitgeven aan defensie dan afgesproken, aldus diplomaten.
Albanië werd vorig jaar in Den Haag aangewezen als volgende lidstaat die de leiders mag verwelkomen. Maar het Balkanland hield zich vorig jaar nog niet aan de oude afspraak om 2 procent van het bruto binnenlands product aan defensie te besteden, terwijl de NAVO-landen al hebben afgesproken om die ondergrens nog fors te verhogen. Ook in 2026 leek Albanië de afspraak niet te halen. Door nieuwe toezeggingen op het laatste moment komt het land volgens de NAVO dit jaar echter waarschijnlijk toch boven de 2 procent.
Albanië hoeft zich volgens hoge diplomaten sowieso niet meteen grote zorgen te maken. Het zou vooral gaan om het verhogen van de druk. Zolang er geen ander land is aangewezen, zou de afspraak van Den Haag nog gelden.
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