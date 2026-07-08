IMF waarschuwt voor gevolgen verdere escalatie conflict Iran

WASHINGTON (ANP) - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) waarschuwt dat een verdere escalatie van het conflict in het Midden-Oosten de bevoorradingsketens in de wereld verder onder druk kan zetten en tot verdere prijsstijgingen kan leiden. Die opmerking plaatst de VN-organisatie voor financiële stabiliteit in een update van zijn voorspellingen voor de wereldeconomie.

Het beeld voor de wereldeconomie dat het IMF schetst, is niet veel gewijzigd ten opzichte van zijn raming in april. Het fonds denkt dat de mondiale groei dit jaar afzwakt tot 3 procent om volgend jaar weer aan te trekken tot 3,4 procent. In april rekende het IMF voor dit jaar en volgend jaar nog op plussen van 3,1 en 3,2 procent. Daarbij waarschuwde het fonds wel dat er veel ergere scenario's denkbaar waren als de Iranoorlog langer voor ontwrichting zou zorgen.

De Amerikaanse president Donald Trump keerde zich eerder op woensdag af van de eerder gesloten voorlopige vredesdeal tussen de VS en Iran. Trump reageerde boos op nieuwe vijandelijkheden tussen de beide landen. Die ontwikkelingen zijn nog niet in de prognose van het IMF meegenomen.

Straat van Hormuz

Er is sowieso sprake van grote verschillen tussen landen. Voor sommige landen heeft het IMF de vooruitzichten opgekrikt, terwijl de groeiverwachtingen zijn verlaagd voor landen die bijvoorbeeld veel grondstoffen moeten importeren. De verschillen worden ook verklaard door de mate waarin landen profiteren van de opmars van kunstmatige intelligentie. In landen met veel techbedrijven compenseerde die meevaller afgelopen maanden voor een deel de impact van de blokkade van de Straat van Hormuz.

In Nederland verwacht het IMF dat de groei dit jaar afzwakt tot 1 procent om volgend jaar uit te komen op 1,3 procent. Dat komt overeen met cijfers die deskundigen van het IMF in mei al presenteerden bij een bezoek aan Nederland. Volgens het IMF stond Nederland er begin dit jaar relatief goed voor. De Iranoorlog heeft er echter voor gezorgd dat de energie- en brandstofprijzen flink zijn gestegen.

Normaal geeft de hoofdeconoom van het IMF een toelichting op nieuwe ramingen. Maar sinds begin deze maand zit het IMF tijdelijk zonder hoofdeconoom. De Fransman Pierre-Olivier Gourinchas is overgestapt naar de Universiteit van Californië. Hij wordt in augustus opgevolgd door Silvana Tenreyro, hoogleraar economie aan de London School of Economics. Tenreyro, die de Argentijnse, Britse en Italiaanse nationaliteit heeft, is de tweede vrouw ooit in deze topfunctie.