NAVO van luchtbewaking naar luchtverdediging in 'frontstaten'

BRUSSEL/REYKJAVIK (ANP) - Na het luchtruim van oostelijke NAVO-landen beschermt de NAVO ook dat van IJsland beter. De 'luchtruimbewaking' is ook in het kwetsbare noorden van het bondgenootschap opgeschaald naar 'luchtverdediging' om bijvoorbeeld vijandelijke drones effectiever te kunnen pareren.

De NAVO bewaakt het luchtruim van landen die aan Rusland grenzen al jaren met een "air policing"-missie. Bij toerbeurt staan vliegtuigen uit Nederland en andere NAVO-landen klaar om onwelkome vliegtuigen en grote verkenningsdrones op weg naar het NAVO-luchtruim te onderscheppen, te volgen en weg te sturen. Maar F-35's zijn niet het beste wapen tegen de goedkope drones die het slagveld van nu domineren en geregeld in landen als Polen, Roemenië en de Baltische staten terechtkomen, beseft de alliantie. Daarom wordt er nu haastig gewerkt aan een 'gelaagde' luchtverdediging die met elk gevaar uit de lucht raad weet.

"De hele inrichting van de luchtruimbewaking gaat een tandje hoger", zegt defensie-expert Patrick Bolder van het Haagse Centrum voor Strategische Studies (HCSS).