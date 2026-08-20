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Onderzoek: Amerikaanse verkoop Nintendo Switch zakt in

Economie
door anp
donderdag, 20 augustus 2026 om 17:11
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CHICAGO (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse verkopen van de Nintendo Switch 2 zijn in juli meer dan gehalveerd in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Daarmee is sprake van een brede neergang in de hardwaremarkt voor games, meldt marktonderzoeker Circana.
De totale uitgaven aan gameshardware in de VS daalden met 29 procent tot 282 miljoen dollar. Dat is het laagste niveau sinds de coronapandemie. In volume ging de markt nog meer achteruit. Dat daalde met 39 procent.
Nintendo blies het enthousiasme voor gamen vorige zomer nog nieuw leven in met de komst van de Switch 2. Maar het ontbreken van een echte kraker uit de Mario- of Zelda-franchises heeft de verkopen daarna geen goed gedaan.
Mat Piscatella, directeur bij Circana, denkt echter dat er meer aan de hand is. Volgens hem hebben hogere hardwareprijzen, veroorzaakt door een gebrek aan chips en onderdelen, de verkoopcijfers van zowel de PlayStation 5 als de Xbox Series geraakt. "En er hangt ook een prijsverhoging voor de Nintendo Switch 2 in de lucht."
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