DEN HAAG (ANP) - De NAVO vraagt Nederland om minstens 16 tot 19 miljard euro extra in defensie te steken. Nederland komt dan uit op 3,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp), schrijft defensieminister Ruben Brekelmans (VVD) aan de Tweede Kamer. De forse verhoging is volgens het bondgenootschap nodig om de verdediging van de alliantie op peil te houden. Het is nog wel aan het kabinet om over het verzoek te beslissen.