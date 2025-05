Shell in gesprek over lng na stemresultaat jaarvergadering

LONDEN (ANP) - Shell moet binnen zes maanden in gesprek met aandeelhouders over de informatie die het gas- en olieconcern geeft over zijn plannen met vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Kritische aandeelhouders plaatsten een voorstel op de agenda van de aandeelhoudersvergadering dat Shell oproept om zijn plannen voor meer lng-productie toe te lichten. Hoewel het voorstel werd verworpen, was het aantal voorstemmers met 20,6 procent dusdanig groot dat Shell in gesprek moet over zijn lng-plannen.

"We voldoen aan deze verplichting door verdere gesprekken aan te gaan met onze aandeelhouders, en we verwelkomen feedback op onze lng-publicaties", meldde het bedrijf.

Shell had in de aanloop naar de jaarvergadering al toegezegd een samenvatting van de redeneringen achter de lng-strategie te publiceren. Ook zou het concern toelichten hoe de ambitie om tot en met 2030 meer lng te verkopen past binnen de klimaatdoelen van Shell, waaronder klimaatneutraal zijn in 2050.