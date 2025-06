NBC: Israëlische luchtafweer minder effectief tegen raketten Iran

NEW YORK (ANP) - De luchtafweer van Israël lijkt steeds minder goed te functioneren. Volgens een Israëlische veiligheidsfunctionaris die nieuwszender NBC heeft gesproken, heeft het land de afgelopen 24 uur 65 procent van de door Iran afgevuurde raketten weten neer te halen. Dat is veel minder dan de 90 procent in de 24 uur daarvoor.

Iran heeft volgens de Israëlische bron, die niet meer in functie is maar nog wel dagelijks door zijn regering op de hoogte wordt gehouden, nog steeds zeer geavanceerde raketten en gebruikt die ook. Het land zet snellere raketten in waardoor er minder tijd is om ze te onderscheppen.

Voor woensdag had de Israëlische luchtverdediging volgens de zegsman tien tot elf minuten om in te grijpen voor een raket zijn doel raakte. Donderdag waren dat zes of zeven minuten. Bovendien hebben de Iraniërs volgens de bron van NBC de beschikking over een geavanceerd navigatiesysteem waarmee ze doelen zeer precies raken kunnen.