NBC: mogelijk leidende rol VS bij monitoring bufferzone Oekraïne

WASHINGTON (ANP) - Als in Oekraïne na de oorlog een bufferzone met Rusland wordt ingesteld, kunnen de Verenigde Staten mogelijk de leiding nemen bij het toezicht op het gedemilitariseerde gebied, bericht NBC News. De Amerikaanse nieuwszender baseert zich op vier bronnen die bekend zijn met het plan.

De zone moet Oekraïne beschermen tegen nieuwe Russische aanvallen. Bij de monitoring zouden de VS onder meer drones en satellieten kunnen inzetten en coördineren met andere landen die toezicht zullen houden. De bufferzone zelf kan volgens de bronnen worden veiliggesteld door militairen van een of meer landen die niet bij de NAVO horen. Rusland is tegen de inzet van NAVO-militairen in het buurland.

Dit plan is volgens NBC ontwikkeld na de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin in Alaska. Het Witte Huis wilde niet inhoudelijk reageren tegenover NBC. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei vorige week niets te voelen voor een bufferzone.