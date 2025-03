NBC: Trump overweegt voorwaarden voor bijstand aan NAVO-landen

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump overweegt een drastische nieuwe invulling te geven aan het NAVO-lidmaatschap van zijn land, bericht het Amerikaanse NBC News op basis van gesprekken met ingewijden. Er zou bijvoorbeeld worden overwogen alleen bondgenoten te verdedigen die voldoende uitgeven aan defensie.

Trump heeft volgens NBC met medewerkers besproken hoe het Amerikaanse NAVO-lidmaatschap zo ingevuld kan worden dat vooral bondgenoten profiteren die afspraken over defensie-uitgaven nakomen. Er liggen naar verluidt meerdere opties op tafel, zoals het verplaatsen van Amerikaanse militairen naar landen die genoeg geld in hun eigen verdediging steken.

Alleen bondgenoten verdedigen die genoeg geld in defensie steken, staat haaks op de huidige afspraken. Momenteel geldt binnen de NAVO de afspraak dat een aanval op één lid wordt behandeld als een aanval op iedereen. NAVO-landen hebben in 2014 afgesproken dat 2 procent van hun bruto binnenlands product naar defensie moet gaan, maar Trump heeft al duidelijk gemaakt 5 procent een beter percentage te vinden. Dat halen de VS zelf overigens niet.