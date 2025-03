Teruggekeerde aanvoerder Clasie neemt bij AZ plaats in van Belic

ALKMAAR (ANP) - Jordy Clasie keert donderdag in de achtste finales van de Europa League tegen Tottenham Hotspur terug in het basiselftal van AZ. De aanvoerder viel zondag in het met 3-1 verloren competitieduel bij sc Heerenveen na een uur spelen in voor Kristijan Belic. De 33-jarige Clasie kan nu weer vanaf het begin meedoen. Belic zit op de reservebank.

Trainer Maarten Martens houdt verder vast aan de tien basisspelers bij sc Heerenveen. Buitenspeler Ibrahim Sadiq is na een blessure nog niet klaar voor een basisplaats en kan hooguit invallen. Sven Mijnans, Mexx Meerdink, Jayden Addai en Ruben van Bommel ontbreken door blessures.

AZ verloor eind oktober in het hoofdtoernooi met 1-0 van Tottenham Hotspur. Na de ontmoeting van donderdag in Alkmaar volgt volgende week de tweede wedstrijd in Londen.