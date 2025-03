NCTV en politie scherpten beleid aan, maar USB-sticks nog kwijt

DEN HAAG (ANP) - De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zegt nog steeds niet te weten wat er is gebeurd met circa tweehonderd USB-sticks die medewerkers in de loop der tijd hebben gebruikt en waarop mogelijk staatsgeheime of andere vertrouwelijke informatie staat. Dat komt doordat de interne werkprocessen over de beveiliging van informatie langdurig niet op orde waren bij de antiterreurdienst.

Het ernstig falende beleid en het ontbreken van de gegevensdragers kwamen al naar voren in een eerder onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR). Dat onderzoek begon na de arrestatie in 2023 van een analist die zowel bij de NCTV als voor de politie werkte en ervan verdacht wordt dat hij geheime informatie doorspeelde aan Marokko.

Medewerkers van de ADR gaven tegenover Kamerleden een toelichting op hun bevindingen. Ook de top van de NCTV en de politie gaven uitleg. Op vragen van D66 bleek dat nog steeds niet is achterhaald wie de USB-sticks had of heeft en wat erop staat.