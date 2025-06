NCTV: kans op terroristische aanslag in Nederland blijft reëel

DEN HAAG (ANP) - In Nederland bestaat nog steeds een reële kans dat een terroristische aanslag wordt gepleegd, meldt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) dinsdag in het halfjaarlijkse verslag hierover. Daarin worden eerdere zorgen herhaald dat jongeren online snel kunnen radicaliseren, zowel in de rechts-extremistische als de jihadistische hoek.

In het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland zet de NCTV de terroristische dreigingen op een rij en stelt op basis daarvan het dreigingsniveau vast. Dat loopt op van niveau 1 (minimaal) tot 5 (kritiek). Het dreigingsniveau blijft op het vierde niveau staan.

De onderzoekers zien dat ook in Nederland jihadisten actief zijn op internet. Het gaat om netwerken van vooral jonge mannen. Het risico is dat één van hen of een kleine groep betrokken wordt bij terroristische aanslagen. In de rechts-extremistische hoek ziet de NCTV iets vergelijkbaars gebeuren.

ISIS

Aan de andere kant neemt de dreiging af van oudere jihadistische netwerken van mensen die elkaar fysiek treffen. De dreiging voor Europa vanuit Syrische en Somalische vertakkingen van de terreurgroep ISIS lijkt eveneens voorlopig afgenomen, al is deze niet verdwenen. De tak uit Tsjetsjenië en Dagestan ISKP probeert nog steeds aanslagen te plegen in Europa.

Eenlingen die geïnspireerd zijn door ISIS vormen ook nog steeds een gevaar. Vaak plegen zij aanslagen die eenvoudig zijn van opzet, maar waarbij wel veel doden kunnen vallen.

Anti-institutionele beweging

Een ander mogelijk gevaar gaat uit van de anti-institutionele beweging, die gelooft dat een kwaadaardige elite samenspant tegen de burger. Hier zitten volgens de NCTV ook enkele extremisten tussen die bereid zijn geweld te gebruiken. Soevereinen zijn volgens de onderzoekers een belangrijke subgroep daarvan. Dit zijn mensen die zich hebben afgekeerd van de samenleving en de democratische rechtsorde. Vorige week zijn meerdere arrestaties verricht van soevereinen en daarbij zijn onder meer wapens en munitie gevonden.

De NCTV maakt ook melding van contacten tussen extremisten uit de anti-institutionele en rechts-extremistische hoek met Rusland. De onderzoekers zeggen dat hier een dreiging vanuit gaat, maar ook dat de impact hiervan op Nederland nog beperkt is.