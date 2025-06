Strafzaak tegen oud-topman vermogenstak Deutsche Bank gestaakt

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - Duitse aanklagers hebben een strafrechtelijk onderzoek gestaakt naar de voormalige topman van DWS, de vermogensbeheerder van Deutsche Bank. Het onderzoek draaide om beschuldigingen van greenwashing bij de investeringstak van Deutsche Bank. Daarbij worden investeringen die niet groen of duurzaam zijn, toch zo gepresenteerd.

Oud-topman Asoka Wöhrmann heeft geen strafblad en is niet langer actief in de sector, waardoor er volgens de aanklagers geen publiek belang was om de zaak voort te zetten.

De beschuldigingen van greenwashing tegen DWS werden voor het eerst geuit door Desiree Fixler, het voormalige hoofd duurzaamheid bij de vermogensbeheerder. Aanklagers deden verschillende invallen bij DWS in 2022 en 2024. Wöhrmann werd na een inval van de Duitse autoriteiten in juni 2022 vervangen als topman.

Eerder dit jaar kreeg DWS een boete van 25 miljoen euro opgelegd.