Nederland en België onderzoeken treinverbinding Eindhoven-Brussel

DEN HAAG (ANP) - Nederland en België doen onderzoek naar een treinverbinding tussen Eindhoven en Brussel. Het kan gaan om nieuw spoor, maar ook om een nieuwe treindienst over bestaand spoor.

In januari klaagde demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (Openbaar Vervoer) in een debat al over de verbinding tussen de twee steden. "Als je van ASML naar Brussel wilt, de belangrijkste stad op ons continent, ben je drieënhalf uur onderweg en moet je een stuk of vier keer overstappen, áls de trein al gaat." In tweeënhalf uur en met één overstap kan het ook.

Het onderzoek is onderdeel van bredere plannen van Nederland en België om meer samen te werken op het gebied van spoor. Aartsen en de Belgische minister Jean-Luc Crucke van Mobiliteit hebben in Antwerpen een verklaring daarover ondertekend. In de zomer moet de verklaring leiden tot concretere afspraken, licht een woordvoerder van Aartsen toe.