Nederland Europees koploper in ontmanteling drugslabs

BRUSSEL (ANP) - Niet alleen als importeur van cocaïne, maar ook als producent van tal van andere drugs is Nederland een van de koplopers in Europa. Dat komt naar voren uit het jaarlijkse rapport van het Drugsagentschap van de Europese Unie (EUDA), waarin cijfers over het jaar 2023 zijn verwerkt.

Dat jaar werden door de EU-lidstaten 36 MDMA-labs ontmanteld, waarvan 32 in Nederland. Volgens het rapport is Nederland een spil in de Europese handel in MDMA en Europa is op zijn beurt een belangrijke speler op de wereldwijde MDMA-markt.

Met bijna veertig van ruim negentig in Europa gevonden labs voor de productie van speed (amfetamine) stond Nederland ook in dat rijtje bovenaan. Ook zijn hier vrijwel alle productielocaties van heroïne (tien van de veertien) opgerold. Wat betreft het aantal ontmantelde meth-labs (methamfetamine) stond Nederland met 29 locaties op de tweede plaats.

Gebruik designerdrugs

Het agentschap laat ook weten dat in Nederland en Hongarije een aantal grote vangsten zijn gedaan van chemische stoffen die worden gebruikt voor de productie van speed, meth en MDMA. Daarnaast nam Nederland bijna driekwart van alle in beslag genomen ketamine voor zijn rekening.

In het EUDA-rapport worden verder zorgen geuit over het toegenomen gebruik van designerdrugs, zoals 4-MMC of 3-CMC. De totale vangst in Europa van deze drugs was in 2021 nog 4,5 ton. In twee jaar nam dat toe tot 37 ton, waarvan een groot deel via Nederland werd verhandeld. Ook werden hier acht productielocaties opgerold, waarmee Nederland achter koploper Polen (veertig) eindigde. Het EUDA ziet er jaarlijks wel steeds minder nieuwe designerdrugs bijkomen, maar het algemene gebruik neemt toe.

Cokevondsten

2023 was het zevende jaar op rij dat een recordhoeveelheid cocaïne in Europa werd onderschept. Er werden 95.000 cokevondsten gedaan, die goed waren voor 419 ton cocaïne. Na België en Spanje werd de meeste coke in Nederland gevonden.

In het rapport wordt ook gewaarschuwd voor het toegenomen nitazenengebruik in Europa. De gevaarlijke pijnstillers droegen voor een aanzienlijk deel bij aan het aantal fatale overdoses in Estland en Letland. Voor Nederland zijn over 2023 geen specifieke cijfers met betrekking tot nitazenen. De politie meldde vorig jaar hier de eerste vangsten te hebben gedaan.