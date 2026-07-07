Nederland gaat Stinger-luchtdoelraketten produceren met Duitsland

DEN HAAG (ANP) - Nederland gaat samen met Duitsland Stinger-luchtdoelraketten produceren, maakte defensieminister Dilan Yeşilgöz dinsdag bekend vanuit de NAVO-top in Ankara. Ze meldde daarbij niet om welke bedragen en aantallen het gaat. De aankondiging is onderdeel van een pakket defensieovereenkomsten die de VVD-bewindsvrouw ondertekende, waarvan een deel al bekend was.

De Stinger is een draagbare raket die kan worden afgevuurd door een militair en vervolgens automatisch een doelwit als een vliegtuig kan volgen. Het wapen is regelmatig onderdeel van westerse steunpakketten aan Oekraïne. De luchtafweerraketten zijn nog altijd belangrijk in de oorlog met Rusland.

De minister vindt het belangrijk dat Europese landen meer gaan samenwerken nu de defensie-investeringen omhoog gaan. "Door de krachten te bundelen voorkomen we versnippering, vergroten we onze productiecapaciteit met bondgenoten en zorgen we ervoor dat onze bedrijven sneller kunnen opschalen."

Amraam-raketten

Yeşilgöz sluit zich ook aan bij een Amerikaanse coalitie en een Noorse om gezamenlijk bepaalde typen munitie in te kopen. Bovendien ondertekent Nederland een overeenkomst om te onderzoeken of Amraam-raketten gezamenlijk kunnen worden geproduceerd. Dit zijn geavanceerde luchtverdedigingswapens die F-35-straaljagers bijvoorbeeld gebruiken om zichzelf te verdedigen. Ook maakt Nederland plannen met vier andere landen om gezamenlijk onderscheppingsraketten van het Patriot-luchtverdedigingssysteem te onderhouden.

Maandagavond maakte de minister al bekend dat ze voor meer dan 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen daartoe zou aankondigen op de NAVO-top. Zo gaat Yeşilgöz samen met België de luchtverdediging versterken en gaat Nederland samen met het Verenigd Koninkrijk landingsschepen bouwen.