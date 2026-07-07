Nieuwssite: verdachte bomaanslag Monaco doodgeschoten gevonden

KYIV (ANP) - De vrouw die wordt gezocht voor een recente aanslag in Monaco is dood aangetroffen bij de Oekraïense hoofdstad Kyiv. Dat zeggen bronnen bij de opsporingsdiensten tegen de Oekraïense nieuwssite Ukrainska Pravda.

Het lichaam van de doodgeschoten Anastasiia Berezovska zou maandagavond laat zijn gevonden. De autoriteiten hebben volgens de nieuwssite twee verdachten opgepakt, onder wie een officier van de militaire inlichtingendienst.

Tegen de Oekraïense vrouw was via Interpol een opsporingsverzoek gedaan nadat een bom was afgegaan in de Zuid-Europese ministaat. Die zogenoemde Red Notice stond dinsdagochtend nog online.

Jermolajev

Bij de aanslag raakte eind juni onder meer de oligarch Vadym Jermolajev ernstig gewond. Hij wordt gezien als het doelwit. De dader zou Monaco te voet zijn ontvlucht en naderhand met een auto verder zijn gereisd.

Over het motief voor de aanslag bestaat nog onduidelijkheid, maar Jermolajev is in Oekraïne een omstreden figuur en kreeg er in 2023 sancties opgelegd.