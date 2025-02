Nederland geeft geroofde Benin Bronzen terug aan Nigeria

LEIDEN (ANP) - Nederland geeft de zogeheten Benin Bronzen terug aan Nigeria. Het gaat om 119 kunstvoorwerpen die in 1897 door Engeland zijn geroofd uit het toenmalige koninkrijk Benin in het westen van Afrika. De meeste kunstwerken staan momenteel in het Wereldmuseum in Leiden, waar de officiële overhandiging ook plaatsvindt. Zes van de voorwerpen zijn van de gemeente Rotterdam.

"Met deze teruggave dragen we bij aan het herstel van een historisch onrecht dat nog altijd gevoeld wordt", aldus minister Bruins in een verklaring. "Erfgoed is essentieel voor het vertellen en beleven van de geschiedenis van een land en gemeenschap. De Benin Bronzen zijn daarom onmisbaar voor Nigeria, het is goed dat ze teruggaan."

Andere landen zoals Duitsland gaven geroofde kunststukken uit het vroegere koninkrijk Benin al eerder terug aan Nigeria. Nederland zei dat er meer tijd nodig was om onderzoek te doen voordat de kunst terug kon worden gegeven.

Het is volgens de directeur-generaal van de Nigeriaanse Nationale Commissie voor Musea en Monumenten Olugbile Holloway de grootste teruggave die verband houdt met de door Engeland gestolen kunstvoorwerpen. "Wij hopen dat dit een goed voorbeeld op het gebied van de teruggave van verloren of geroofde oudheden zal zijn voor andere landen wereldwijd."

De Commissie Koloniale Collecties had het kabinet geadviseerd de Benin Bronzen terug te geven aan Nigeria. Het is de vijfde keer dat Nederland kunstwerken teruggeeft na een advies van de commissie. Momenteel zijn teruggaves aan Sri Lanka, India en Indonesië in behandeling.

Het vroegere koninkrijk Benin ligt volledig in wat nu Nigeria is, voornamelijk in de staat Edo. Het huidige land Benin ligt ten westen van Nigeria.