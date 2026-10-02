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Nederland hoeft Afghaanse bewakers definitief niet te halen

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - De 42 Afghaanse mannen die in het verleden de Nederlandse ambassade in de Afghaanse hoofdstad Kabul hebben bewaakt, worden definitief niet naar Nederland gebracht. Ook de Hoge Raad heeft hun eis vrijdag afgewezen en laat de uitspraak van het gerechtshof in stand.
De bewakers stellen dat ze in Afghanistan gevaar lopen. Maar omdat ze bij een lokaal bedrijf werkten dat de bewakingsdiensten in opdracht van de Nederlandse overheid verrichtte, is Afghaans recht van toepassing. Daaruit zou niet volgen dat voor Nederland een zorgplicht geldt, stelde het gerechtshof. Volgens de Hoge Raad heeft het hof terecht beslist dat in dit geval het Afghaanse recht van toepassing is.
De Afghaanse bewakers deden ook een beroep op de bescherming van de mensenrechtenverdragen waarbij Nederland is aangesloten. Nederland had geen gezag over hen, bevestigt de Hoge Raad de eerdere uitspraak van het hof.
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