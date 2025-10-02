Nederland kan 'tientallen' kinderen uit Gaza opnemen

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse universitaire ziekenhuizen kunnen "tientallen" zieke of gewonde kinderen uit de Gazastrook de komende weken opnemen. Dat zei Hans van Goudoever namens de universitaire medische centra donderdag tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer.

Hij zei dat er "veel capaciteit" is en dat alle ziekenhuizen bereid zijn om te helpen. Het zal zeker niet ten koste gaan van behandeling van Nederlandse patiënten, benadrukte Van Goudoever, die voorzitter van de raad van bestuur van het UMC Amsterdam is.

Het kabinet maakte eerder deze dag bekend een "zeer beperkt" aantal kinderen te willen ophalen voor medische behandeling in Nederland.

Toestemming Israël

De ziekenhuizen zijn klaar om kinderen op te nemen, aldus Van Goudoever. Het Netwerk Acute Zorg zal kijken waar de kinderen het beste geholpen kunnen worden.

Volgens Richard Peeperkorn van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kan een medische evacuatie "redelijk snel" geregeld worden. Daarover zijn al regelingen met de Europese Unie. Israël moet toestemming geven voor de evacuaties.