NAVO-ambassadeur VS: draag bevel over Europa aan Duitsland over

Duitsland moet in de toekomst het commando over de NAVO -verdediging van Europa van de Verenigde Staten overnemen, vindt de Amerikaanse NAVO-ambassadeur. Dat gaat volgens hem wel nog een tijd duren.

De hoogste commandant van de NAVO in Europa is vanouds een Amerikaan. Dat symboliseert de voortrekkersrol van supermacht VS, de verreweg belangrijkste lidstaat en kernmacht van het bondgenootschap. Maar de regering-Trump wil de verdediging van Europa tegen bijvoorbeeld een Russische aanval in het vervolg aan Europa zelf gaan overlaten. Afgelopen voorjaar klonk tot grote schrik van Europese bondgenoten al dat de VS geen opvolger voor de afzwaaiende 'Supreme Allied Commander Europe' (SACEUR) zouden willen leveren. Dat het toch weer een Amerikaan werd, haalt de NAVO steevast aan als bewijs dat de VS nog altijd pal staan voor de alliantie.

Maar de Amerikaanse NAVO-gezant Matt Whitaker kijkt "uit naar de dag dat Duitsland naar de VS toe komt en zegt: we zijn klaar om de SACEUR-post over te nemen", zei hij volgens Britse krant The Telegraph en andere media op een veiligheidsconferentie in Berlijn. "Ik denk dat we daarvan nog ver verwijderd zijn, maar ik kijk uit naar die gesprekken."

De tweede in rang op het Europese NAVO-commando is doorgaans een Brit, waardoor in de lente ook naar het Verenigd Koninkrijk werd gekeken om mogelijk in te stappen. Maar volgens experts kan een Europese SACEUR moeilijk ook de nucleaire verdediging van de NAVO leiden, die vooral van de VS moet komen.