Niemand vindt de muziek van Maan nog leuk, dus hoeveel verdient ze er eigenlijk nog mee?

Maan de Steenwinkel is een van de grootste sterren die The Voice of Holland heeft voortgebracht. Jarenlang scoorde ze hit na hit in het lichte nederpopgenre. Tot ze een paar jaar geleden besloot het over een andere boeg te gooien. Haar wat duistere muziekkeuze kon op bakken kritiek rekenen. Maar wie het laatst lacht...

Roddelblad Party dook in de financiën van de zangeres en was in shock: ze is schatrijk. “De recente kritieken over haar muzikale prestaties weerhouden Maan er niet van om in alle stilte een indrukwekkend vermogen op te bouwen. En daar mag ze zeker zeer trots op zijn", klinkt het.

Het eigen vermogen van Maan Productions verdubbelde eind 2023 tot ruim 1 miljoen euro. En in haar andere bv, The Power of Love, zit zelfs 2,2 miljoen euro. “Samen zijn haar bedrijven dus goed voor meer dan 3,2 miljoen euro aan eigen vermogen. Daarmee mag de zangeres zich zonder twijfel multimiljonair noemen”, aldus Party.

“Het contrast kan bijna niet groter zijn. Terwijl de media haar muziek afkraken, laat Maan met haar cijfers zien dat ze gewoon aan de top staat. En dat is misschien wel het beste antwoord op alle negativiteit”, besluit het roddelblad.