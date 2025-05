Nederland krijgt 'brede steun' voor uitnodigen Zelensky op top

ANTALYA (ANP) - Veel NAVO-landen steunen het Nederlandse pleidooi om de Oekraïense president uit te nodigen voor de NAVO-top in Den Haag, zegt buitenlandminister Caspar Veldkamp. President Volodymyr Zelensky's komst is onzeker door bezwaren van de Verenigde Staten daartegen.

Veldkamp heeft woensdag tijdens overleg met zijn collega's van de andere NAVO-landen in Turkije bepleit om Zelensky op de top volgende maand te verwelkomen. Dat "kon op brede steun rekenen", zei de minister na afloop. Over de reactie van de VS, en van lidstaten als Hongarije die Zelensky evenmin graag zouden zien komen, zwijgt hij.

"Uiteindelijk is het aan de secretaris-generaal van de NAVO om hierover te beslissen", benadrukt Veldkamp. NAVO-chef Rutte doet dat niet op eigen houtje, maar zal de opvatting van de NAVO-landen en zeker van de Amerikanen zwaar laten wegen.