Keijzer werkt aan wet om alleen corporatiehuur te bevriezen

DEN HAAG (ANP) - Woonminister Mona Keijzer werkt aan een wetsvoorstel om de sociale huren alleen te bevriezen voor woningcorporaties en niet voor particuliere verhuurders. Dat zeggen ingewijden tegen het ANP. Als ze dit wetsvoorstel daadwerkelijk wil indienen, is daar veel haast bij, omdat woningcorporaties doorgaans in juli de huren verhogen.

Een wetswijziging is volgens corporatiekoepel Aedes nodig om onderscheid te maken tussen particuliere verhuurders en corporaties. Zonder dat onderscheid zou BBB-minister Keijzer de huren alleen voor beide groepen kunnen bevriezen. Of particuliere verhuurders in dat geval ook compensatie kunnen krijgen voor de huurinkomsten die ze mislopen, wordt betwijfeld.

Corporaties zijn boos over de huurbevriezing voor twee jaar. De gemiste huurinkomsten zorgen er volgens hen voor dat ze miljarden minder kunnen investeren in nieuwbouw en verduurzaming. RTL Nieuws meldt dat Keijzer de winstbelasting voor woningcorporaties wil schrappen om hen te compenseren.