Nederland ligt niet op schema met invoering EU-grenssysteem

DEN HAAG (ANP) - Nederland ligt niet op schema met de invoering van een Europees systeem voor grenscontroles. Dat heeft minister Bart van den Brink (Asiel en Migratie, CDA) gezegd in een debat met de Tweede Kamer. "Het is een enorm grote en complexe opgave."

Het zogeheten Entry/Exit System (EES) moet digitaal vastleggen welke mensen zonder EU-nationaliteit binnenkomen. De bedoeling is dat het systeem uiteindelijk paspoortstempels vervangt. Nederlandse burgers worden er niet in geregistreerd.

Het systeem wordt geleidelijk ingevoerd en moet op 10 april helemaal werken. "We zouden op dit moment eigenlijk al 35 procent van de registraties via het nieuwe systeem moeten doen, en vanaf volgende week 50 procent", zei Van den Brink. "Maar we zitten op dit moment op 30 procent. Dus er is nog een flinke slag te maken richting april."

De Europese Commissie heeft volgens Van den Brink "op de radar" dat Nederland nog werk te doen heeft. "We werken zo hard en zo snel mogelijk aan een volledig operationeel systeem."