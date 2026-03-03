Voetbalsters beginnen WK-kwalificatie met gelijkspel in Polen

GDANSK (ANP) - De Nederlandse voetbalsters zijn de kwalificatie voor het WK voetbal van 2027 begonnen met een gelijkspel tegen Polen. In Gdansk gaf de ploeg van bondscoach Arjan Veurink een voorsprong uit handen en eindigde het duel in 2-2.

Het Nederlands elftal speelt zaterdag de tweede wedstrijd in de WK-kwalificatie. In Utrecht is dan Ierland de tegenstander. Naast Polen en Ierland is Frankrijk het derde land in de groep. Alleen de nummer 1 uit de poule kwalificeert zich rechtstreeks voor het WK.