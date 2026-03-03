ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Voetbalsters beginnen WK-kwalificatie met gelijkspel in Polen

Sport
door anp
dinsdag, 03 maart 2026 om 20:00
anp030326192 1
GDANSK (ANP) - De Nederlandse voetbalsters zijn de kwalificatie voor het WK voetbal van 2027 begonnen met een gelijkspel tegen Polen. In Gdansk gaf de ploeg van bondscoach Arjan Veurink een voorsprong uit handen en eindigde het duel in 2-2.
Het Nederlands elftal speelt zaterdag de tweede wedstrijd in de WK-kwalificatie. In Utrecht is dan Ierland de tegenstander. Naast Polen en Ierland is Frankrijk het derde land in de groep. Alleen de nummer 1 uit de poule kwalificeert zich rechtstreeks voor het WK.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-409313248

500 euro huur, 300 dagen zon: deze Spaanse stad is het paradijs voor gepensioneerden

ANP-464962600

“Alle moeflons zijn in zeven maanden tijd opgevreten. De wolf vernietigt de biodiversiteit”

gandr-collage

Voormalig naaktmodel Melania zit als eerste first lady VN-Veiligheidsraad voor

AA1XnCqY

Weer een vlek bij Trump: waarom die rode plek in zijn hals zoveel vragen oproept

131072121_m

Rouw die niet overgaat: wat de hersenen ons vertellen

f541b298-d12a-474c-8707-b0b740bc67b8_w960_r1.5_fpx45_fpy50

Bizarre sleepkosten bij pech met elektrische auto in Duitsland, rekening van 20.000 euro of meer

Loading