Nederland moet meer doen tegen genocide in Gaza, zeggen experts

DEN HAAG (ANP) - Nederland heeft door zijn nauwe politieke, militaire en economische banden met Israël een grotere verantwoordelijkheidsplicht om genocide in Gaza te voorkomen dan andere landen. Dat zei Geert-Jan Knoops, bijzonder hoogleraar internationaal recht, woensdag in de Tweede Kamer. De vraag of het kabinet zijn preventieplicht voldoende nakomt, is aan de Kamer, voegde hij eraan toe.

Marieke de Hoon, hoofddocent internationaal strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam, meent dat Nederland onvoldoende doet om genocide in Gaza te voorkomen. Het kabinet "lijkt niet alle mogelijke en redelijke maatregelen" te hebben getroffen ter voorkoming en beëindiging van genocide, zei ze in een rondetafelgesprek met de Tweede Kamer. Zij ziet "weinig urgentie" bij het kabinet dat door het genocideverdrag "verplicht" is om meer te doen.

Veel wetenschappers en organisaties zeggen dat Israël genocide pleegt in Gaza. Knoops vindt het "zuiverder" om te spreken van een "ernstig risico op genocide".