Lamens ook in het dubbelspel op Roland Garros ten onder

PARIJS (ANP) - Suzan Lamens is klaar op Roland Garros. Nadat ze eerder in de eerste ronde van het enkelspel had verloren van Ashlyn Krueger, ging de Nederlandse tennisster woensdag in het dubbelspel ten onder. Aan de zijde van de Amerikaanse McCartney Kessler verloor ze in de eerste ronde van Hao-Ching Chan uit Taiwan en de Mexicaanse Giuliana Olmos in drie sets: 3-6 7-5 6-7 (8).

De partij op baan 3 werd in de derde set bij 6-6 onderbroken door de regen. Na een korte pauze moest een matchtiebreak de beslissing brengen. Chan en Olmos waren in de beslissende reeks het betere duo. Ze wonnen de matchtiebreak met 10-8 en mogen 27.500 euro aan prijzengeld verdelen.

Lamens gaat in aanloop naar het grastoernooi in Den Bosch waarschijnlijk nog competitie spelen in Nederland en Duitsland. Ze is op dit moment met een 69e plaats op de wereldranglijst de beste Nederlandse tennisster.