Machtigste man Georgië weigert ontmoeting Amerikaanse ambassadeur

TBILISI (ANP) - De Georgische oud-premier en machtigste man van het land, Bidzina Ivanisjvili, heeft vorige week een ontmoeting met de Amerikaanse ambassadeur geweigerd. De gezant wilde een boodschap van de regering van president Donald Trump overbrengen over de te nemen stappen voor herstel van de relatie met de Verenigde Staten.

Ivanisjvili zegt in een verklaring volgens persbureau InterPressNews dat de VS hem chanteren door sancties die hem zijn opgelegd. Hij vindt het daarom ongepast om met de ambassadeur over staatszaken te praten, omdat het beeld kan ontstaan dat hij zijn persoonlijke belangen boven die van het land stelt. Ook zegt Ivanisjvili dat de ambassadeur een gesprek met de premier is aangeboden. Dat zou zijn afgeslagen.

De Amerikaanse ambassade in Georgië laat in een verklaring weten oprecht te hopen "dat de Georgische regering wil terugkeren naar 33 jaar partnerschap en vriendschap met Amerika en het Amerikaanse volk". In december bevroor de VS onder de regering van Joe Biden nog tegoeden van Ivanisjvili. De VS hielden hem verantwoordelijk voor "de aanhoudende en gewelddadige onderdrukking van Georgische burgers, demonstranten, leden van de media, mensenrechtenactivisten en oppositiefiguren".

Ivanisjvili is verreweg de rijkste persoon van Georgië en oprichter van Georgische Droom. De regeringspartij was aanvankelijk pro-Europees, maar zoekt steeds meer toenadering tot het Kremlin. Ook de repressie in het land neemt toe.