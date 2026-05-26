Nederland ontbiedt Russische ambassadeur om aanvallen op Kyiv

BRUSSEL (ANP) - Nederland gaat de Russische ambassadeur ontbieden vanwege de meest recente aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kyiv. Dat maakte minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen bekend na een vergadering met zijn collega's in Brussel.

Aanleiding is de intensiteit van de aanvallen van de afgelopen dagen, waarbij tientallen woonpanden en meerdere scholen zijn beschadigd. Ook zou een ballistische Oresjnik-raket zijn ingezet, een moderne Russische raket die bijna niet is te onderscheppen en ook kernkoppen kan dragen.

Rusland voerde de aanvallen uit als vergelding voor een vermeende aanval op een studentenhuis in de bezette Oekraïense regio Loehansk. Eerder deze week heeft het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken buitenlandse burgers en diplomaten opgeroepen om de Oekraïense hoofdstad "zo snel mogelijk" te verlaten.