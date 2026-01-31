Nederland verantwoordt zich volgende week over VN-vrouwenverdrag

GENÈVE (ANP) - Nederland moet zich vrijdag verantwoorden op een hoorzitting van het comité dat erop toeziet dat het VN-vrouwenverdrag wordt nageleefd. In maart doet het comité dan aanbevelingen die Nederland moet volgen om vrouwenrechten te verbeteren.

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag, waar tientallen vrouwenorganisaties onder vallen, is kritisch op Nederland. "Nederland presenteert zich internationaal als voorloper op het gebied van gendergelijkheid, terwijl cruciale aanbevelingen van dit comité al jaren blijven liggen", zegt woordvoerder Amber Giesen.

Eerder had het comité onder meer aangeraden anticonceptie gratis te maken. Ook signaleerde het dat vrouwelijke politici en moslimvrouwen vaker te maken krijgen met seksisme en haatzaaiende berichten. Het comité had aanbevolen onlinediscriminatie beter in beeld te krijgen.

Geweld tegen vrouwen aanpakken

Het vrouwennetwerk meldt voorafgaand aan de hoorzitting dat Nederlandse vrouwenorganisaties beter ondersteund moeten worden. Dat geldt met name voor de kleinere organisaties en de organisaties die de belangen behartigen van migrantenvrouwen en vluchtelingen. Ook schrijft het netwerk dat Nederland geweld tegen vrouwen moet aanpakken en weerstand moet bieden aan bewegingen die de rechten van lhbti-personen onder druk zetten.

Giesen wijst verder op onderzoek dat laat zien dat veel vrouwen pijn ervaren als een spiraal wordt geplaatst. "Terwijl pijnstilling vaak ontbreekt." Ook ziet ze dat vrouwen in de menopauze nog onvoldoende zorg krijgen. "Huisartsen zijn terughoudend met hormoontherapie, vooral bij vrouwen boven de zestig jaar."

Tien jaar geleden

Landen die het vrouwenverdrag hebben ondertekend, moeten zich normaal gesproken elke vier jaar verantwoorden. "Maar er gaat veel tijd overheen en vanwege de coronapandemie is er veel vertraging opgelopen", legt Giesen uit. Daarom is het nu tien jaar geleden dat Nederland zich verantwoordde, aldus Giesen.

Bij het Netwerk VN-Vrouwenverdrag zijn onder meer vrouwenorganisaties WO=MEN, Femmes for Freedom, Atria en Plan International aangesloten.