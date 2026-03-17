Twee jongeren zijn overleden na een uitbraak van invasieve meningitis
rond de University of Kent. Dertien mensen werden in korte tijd ziek, vooral 18- tot 21‑jarigen; een deel ligt kritiek op de intensive care. Britse gezondheidsautoriteiten bieden duizenden studenten preventief antibiotica aan, terwijl nog wordt onderzocht om welk type meningokok het precies gaat.
Meningitis
is een ontsteking van de vliezen rond hersenen
en ruggenmerg, vaak veroorzaakt door meningokokkenbacteriën. De ziekte begint soms als een griepje met koorts, hoofdpijn en braken, maar kan in uren omslaan in sepsis, coma en overlijden. Vooral een stijve nek, verwardheid en een niet‑wegdrukbare paarsrode huiduitslag gelden als alarmsignalen. Jongeren in drukke woonvormen – denk aan campus, studentenhuizen en kostscholen – lopen extra risico, omdat de bacterie via hoesten, zoenen en samenleven in kleine ruimtes wordt overgedragen.
Hoe vaak komt het voor?
In het Verenigd Koninkrijk worden jaarlijks enkele honderden gevallen van invasieve meningokokkenziekte gemeld; één op de tien patiënten overlijdt. In Nederland ligt het aantal al jaren laag: in 2023 ging het om ongeveer 105 gevallen van meningokokken B, een incidentie van 0,6 per 100.000 inwoners. Door vaccinaties tegen typen C, W en Y zijn uitbraken zoals in Kent hier zeldzaam, maar de recente lichte stijging van meningokokken B houdt het RIVM scherp alert.
Kan zo’n uitbraak dan ook in Nederland ontstaan?
Theoretisch wel: ook hier wonen grote groepen jongeren dicht op elkaar en geen enkel vaccinatieprogramma dekt alle typen volledig. Tegelijkertijd is de basisbescherming door het Rijksvaccinatieprogramma
hoog en worden contacten van patiënten snel opgespoord en behandeld. De uitbraak in Kent is daarmee vooral een waarschuwing: niet voor paniek, wel voor het serieus nemen van koorts en nekklachten – en voor het bijhouden van vaccinaties.
Wat kun je zelf doen?
- Laat jezelf of je kind volgens het Rijksvaccinatieprogramma prikken tegen meningokokken ACWY; jongeren krijgen rond hun 14e standaard een uitnodiging. Extra vaccinatie tegen meningokok B kan op eigen kosten worden overwogen, zeker bij verhoogd risico of veel groepsleven.
- Let op basishygiëne: regelmatig handen wassen, hoesten in je elleboog, geen glazen en sigaretten delen en thuisblijven als je flink ziek bent, helpt overdracht beperken.
- Wees alert op alarmsignalen zoals hoge koorts, heftige hoofdpijn, nekstijfheid, sufheid of een paarsrode niet‑wegdrukbare huiduitslag en bel direct je huisarts of 112 bij ernstige ongerustheid.