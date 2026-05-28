Transavia trekt zaak om halvering grondafhandelaren Schiphol in

door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 10:04
HAARLEM (ANP) - Transavia heeft de rechtszaak die donderdag zou worden behandeld in Haarlem over de halvering van het aantal grondafhandelaren op Schiphol ingetrokken. Een woordvoerster van Transavia zegt dat de luchtvaartmaatschappij dat heeft besloten nadat "een heroverweging" is gemaakt.
Waarom de dochtermaatschappij van KLM de zaak precies heeft ingetrokken, wil de woordvoerster niet kwijt. Grondafhandelaren zijn verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het laden en lossen van bagage. Met de halvering van zes naar drie bedrijven wil Schiphol de stevige concurrentie verminderen, de kwaliteit van de dienstverlening verhogen en zorgen voor betere arbeidsomstandigheden.
De luchthaven startte eind 2025 met de aanbesteding. Drie bedrijven krijgen straks een soort vergunning en contract. Luchtvaartmaatschappijen kunnen daarna kiezen wie ze daarvan willen inhuren. Schiphol wil eind juni bekendmaken welke bedrijven het worden. In het vierde kwartaal begint de overgangsperiode, die tot eind maart 2027 duurt.
