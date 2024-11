Nederlander pakt steeds vaker en langer de fiets

AMSTERDAM (ANP) - Nederlanders pakken steeds vaker en langer de fiets. In 2023 werd gezamenlijk 19,1 miljard kilometer op de fiets afgelegd, gemiddeld 1065 kilometer per persoon. Tien jaar geleden was dit nog 902 kilometer. De toename van het aantal kilometers hangt volgens brancheverenigingen RAI en BOVAG samen met de groei van het aantal elektrische fietsen.

Van de 804.000 nieuwe fietsen die vorig jaar werden aangeschaft, komt inmiddels 56 procent voor rekening van de e-bike. Nederland voert samen met Frankrijk en Duitsland de Europese verkoopranglijst van elektrische fietsen aan.

Het aantal fietsen, brom- en snorfietsen en motoren in ons land blijft gestaag groeien. In 2023 werd de 800.000ste motorfiets geregistreerd, waarmee het motorfietspark in Nederland nog nooit zo groot is geweest. Vooral jongeren tonen een sterke interesse in motorrijden. De verkoop van nieuwe motoren in de leeftijdsgroep 18 tot 25 jaar steeg met 30 procent.