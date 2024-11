Aandacht voor bedrijfsresultaten en rentebesluit Fed op Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse beurs richten beleggers zich donderdag weer op de resultaten van bedrijven, na de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Zo openden onder meer betalingsverwerker Adyen en staalconcern ArcelorMittal de boeken. Ook gaat de aandacht uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank zal naar verwachting na sluiting van de Europese beurshandel de rente met een kwart procentpunt verlagen. Beleggers zijn vooral benieuwd of Fed-president Jerome Powell iets gaat zeggen over eventuele toekomstige rentestappen.

Adyen zag de omzet in het derde kwartaal met 20 procent stijgen. In totaal verzorgde Adyen bijna 321 miljard euro aan betalingen, een stijging van 32 procent. Het bedrijf houdt verder vast aan het doel om de omzet jaarlijks met 20 tot 29 procent te laten stijgen tot en met 2026.

ArcelorMittal boekte minder omzet en winst in het derde kwartaal. Het staalconcern heeft in Europa onder meer last van goedkoop staal uit China. Volgens topman Aditya Mittal produceert de Chinese staalindustrie veel meer dan nodig voor de eigen markt, wat leidt tot "onhoudbare marktomstandigheden" door de dumping van goedkoop staal op de Europese markt.

Verkiezingswinst Trump

Beleggers kauwen daarnaast nog na op de verkiezingswinst van Donald Trump. De terugkeer van Trump in het Witte Huis zorgde woensdag voor stevige winsten en nieuwe recordniveaus op Wall Street. De Europese beurzen sloten echter lager door zorgen over hoge importheffingen voor Europese goederen in de Verenigde Staten.

De AEX-index koerst af op een licht hoger begin. De Aziatische beurzen lieten een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio verloor 0,3 procent, na de sterke koerswinst een dag eerder. De Japanse yen veerde iets op na de forse waardedaling ten opzichte van de dollar op woensdag. De beurzen in Hongkong en Shanghai stegen 1,6 en 2,5 procent, na een sterker dan verwachte stijging van de Chinese export in oktober.

BAM

Op het Damrak kwamen ook bouwer BAM en industrieel toeleverancier Aalberts met cijfers. BAM zag de omzet in de eerste negen maanden van het jaar licht stijgen en stelde goed op koers te liggen om dit jaar meer woningen te verkopen dan in 2023. Aalberts zag de omzet in de eerste tien maanden van het jaar dalen.

De euro was 1,0754 dollar waard, tegen 1,0730 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 71,85 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 75,19 dollar per vat.