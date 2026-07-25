Nederlanders op vermiste boot in Indonesië ongedeerd gevonden

DEN HAAG (ANP) - Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een boot met dertien opvarenden, onder wie vier Nederlandse toeristen, teruggevonden. De Nederlandse opvarenden zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa).

"We kunnen bevestigen dat er vier Nederlandse opvarenden terecht zijn", aldus een woordvoerder van BuZa. "Onze ambassade in Jakarta staat in contact met lokale autoriteiten en het ministerie staat in contact met familie. Wij verlenen consulaire bijstand."

Het schip was sinds vrijdag vermist en is mogelijk gezonken. Of de andere opvarenden ook ongedeerd zijn is BuZa niet bekend. "Er is nog veel onduidelijk", aldus de zegsman.

De opvarenden waren elf Europese toeristen en twee bemanningsleden. Het schip vertrok vrijdagochtend vanuit Centraal-Sulawesi en was op weg naar de haven van Gorontalo, maar het vaartuig bereikte zijn bestemming niet. Het is nog onduidelijk hoe dat heeft kunnen gebeuren.