ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nederlanders op vermiste boot in Indonesië ongedeerd gevonden

Samenleving
door anp
zaterdag, 25 juli 2026 om 11:27
anp250726061 1
DEN HAAG (ANP) - Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een boot met dertien opvarenden, onder wie vier Nederlandse toeristen, teruggevonden. De Nederlandse opvarenden zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa).
"We kunnen bevestigen dat er vier Nederlandse opvarenden terecht zijn", aldus een woordvoerder van BuZa. "Onze ambassade in Jakarta staat in contact met lokale autoriteiten en het ministerie staat in contact met familie. Wij verlenen consulaire bijstand."
Het schip was sinds vrijdag vermist en is mogelijk gezonken. Of de andere opvarenden ook ongedeerd zijn is BuZa niet bekend. "Er is nog veel onduidelijk", aldus de zegsman.
De opvarenden waren elf Europese toeristen en twee bemanningsleden. Het schip vertrok vrijdagochtend vanuit Centraal-Sulawesi en was op weg naar de haven van Gorontalo, maar het vaartuig bereikte zijn bestemming niet. Het is nog onduidelijk hoe dat heeft kunnen gebeuren.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2757792973

Nieuwe regels voor contant geld in 2026: dit mag je maximaal storten en opnemen zonder controle

ANP-564124990

Dit zei Lagarde gisteren op de ECB-persconferentie — en dit betekent het voor jouw hypotheek en spaarrekening in september

bejaard-echtpaar-ijsje-middellandse-zee

Word je écht gelukkiger van emigreren op je 67e? Wat onderzoek zegt over de zonval

shutterstock_2781959073

De stille tekenen van darmkanker: symptomen die je niet moet negeren

shutterstock_224634748

Wat je alleen van je moeder erft – en wat onmiskenbaar van je vader komt

185108003_m

Afvallen zonder spieren te verliezen: dit is je dieet

Loading