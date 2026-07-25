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Premier Spanje bezoekt brandgebied: prioriteit is levens redden

Samenleving
door anp
zaterdag, 25 juli 2026 om 11:53
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MADRID (ANP/AFP) - De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft een bezoek gebracht aan het gebied ten westen van Madrid waar een grote natuurbrand woedt. De prioriteit bij het bestrijden van de vlammen ligt bij het "redden van levens", zei hij.
Tienduizenden mensen werden eerder geëvacueerd of kregen het bevel binnen te blijven. "Onze prioriteit, onze gedachten, ons doel is jullie leven, het redden van jullie levens en het beschermen van bewoonde gebieden", vertelde Sánchez aan verslaggevers in een dorp in het getroffen gebied.
"We gaan een paar complexe uren tegemoet, want hoewel de temperaturen zijn gedaald, weten we niet precies hoe de wind zich zal ontwikkelen en hoe krachtig die zal zijn." Het ministerie van Binnenlandse Zaken waarschuwde eerder voor windstoten tot 60 kilometer per uur op zaterdag. Er is al meer dan 9000 hectare in de as gelegd.
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